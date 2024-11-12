Дзюба: сейчас за чемпионство борются три команды, остальные — это просто басни и рассказы

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас мы находимся в определённом вакууме. За чемпионство борются максимум три команды, всё остальное — это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так и про «Акрон» можно кричать: «Мы тоже за чемпионство боремся! С вами наравне!» Но это борется «Зенит», который действительно фаворит. И «Краснодар», они молодцы. Плюс «Динамо». По большому счету, всё. А остальные чем занимаются? Мне непонятно.

Такие большие клубы, как «Спартак», ЦСКА — они в меньшей степени, потому что не такой большой бюджет, — должны быть в этой гонке. «Локомотив» сейчас действительно молодцы, у них хотя бы есть какой-то курс, опять же с определёнными нюансами, но вектор на молодых — это прикольно. Все остальные команды — главное не вылететь. Это кошмар на самом деле», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», который набрал 34 очка после 15 матчей.

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