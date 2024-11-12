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Александр Канищев: Глушенкову будет непросто вернуться на свой прежний уровень

Александр Канищев: Глушенкову будет непросто вернуться на свой прежний уровень
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о последних приобретениях действующих чемпионов России.

«Соболев не забивает в чемпионате России. Для меня это непонятный переход. Сложно сказать что-то большее. Что касается остальных новичков «Зенита», как и предполагалось, все футболисты — это игроки скамейки запасных, кроме Латышонка и Глушенкова. Максиму будет непросто вернуться на свой прежний уровень, но будем надеяться», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 15 матчей, уступая одно очко лидирующему «Краснодару» и опережая на два очка занимающий третью строчку «Локомотив».

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