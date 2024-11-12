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Шупляков ответил Дзюбе, заявившему, что его «потряхивает» от комментариев тренера

Шупляков ответил Дзюбе, заявившему, что его «потряхивает» от комментариев тренера
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Александр Шупляков, являющийся первым тренером нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, прокомментировал слова последнего о себе. Ранее Дзюба призвал не считать Шуплякова его первым тренером и заявил, что его «потряхивает» от высказываний специалиста.

«Я на эмоциях, но к Артёму — с уважением. Хотел бы, чтобы он не заблудился. Чуть-чуть подёргался, когда мне передали его слова, но вроде успокоился.

Не думайте, что я я-каю. Сначала Артём был проблемным. В «Спартаке», было, я с ним немного поругался. Но проблем вообще нет и я не понимаю, почему он так. Не заблудился ли он? В том возрасте Дзюба показывал себя очень хорошо. Но я никогда не говорил, что вот я первый тренер Дзюбы! Вы иногда позваниваете, но я скромный малый. Артём у меня играл во всех матчах.

Дзюба — с харизмой! У меня совершенно другой стиль, я желаю ему всего лучшего. Может, он будет в шоу-бизнесе, может, тренером», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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