«Прям позорище. Стыдно». Дзюба — о том, как «Локомотив» уволил тренера Климова

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», высказался об увольнении тренера Валерия Климова из московского клуба, что произошло в минувшем сезоне. Появлялась информация, что специалист был уволен из-за разногласий в стане железнодорожников по Дзюбе.

— Ключевой момент был с ЦСКА. Когда мы вышли с Тикнизяном на замену при счёте 3:1 в нашу пользу, а стало 3:3. И повесили на нас всё в кулуарах. После этого Валеру Климова убрали с формулировкой: «Не справился с Дзюбой». И добавили, что он, мол, сливал состав Дзюбе. Просто вдумайтесь!

— Что это значит?

— По их мнению, Климов сливал состав футболисту своей же команды. Вы же понимаете, что в четверг и среду все футболисты команды, задействованные в стандартных положениях, когда угловые или штрафные наигрываются, понимают, кто играет, весь состав. Всегда! За два дня до игры все знают, кто играет, а кто — нет. Но Валера, оказывается, сливал состав мне каким-то образом. И не справился со мной.

На что Слуцкий очень смешно пошутил: «Вы что там, боролись? Ты его победил, что ли?» Просто Климова выгнали у него за спиной. Он подходил к Галактионову, говорил: «Всё хорошо?». А они же близкие друзья были. Ближе, чем даже со мной сейчас, хотя мы с Климовым играли вместе. И Валера не успел доехать до дома, как ему позвонил Ульянов и сказал, что сотрудничество закончено. Просто чтобы вы понимали, насколько это прям позорище! В лицо даже не сказали. Вот это стыдно.

А, да, самое страшное, что об этом команде даже не объявили. Как будто человека и не было. Просто был, а потом — исчез. Вся команда начала возмущаться, потому что Валера был очень близок ко всем, его очень любили и уважали. Он был связующим звеном между тренерским штабом и игроками. Он подходил, индивидуально разговаривал, его безумно уважают Макс Глушенков, Пиняев. Ну, то есть для всех футболистов он как старший товарищ был. Какие-то там проблемы или ещё что-то — шли всегда к нему, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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