Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Спартаку» нужен российский спортивный директор, иностранцы не знают нашего рынка

Шикунов: «Спартаку» нужен российский спортивный директор, иностранцы не знают нашего рынка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о том, кто должен стать новым спортивным директором красно-белых после ухода Томаша Амарала.

«Теперь руководители «Лукойла» будут принимать решение, кого назначать на пост спортивного директора. Я, естественно, за российского специалиста. Это не ревность и не потому, что я русский. Просто сейчас нет смысла привозить их оттуда. Мы же работаем в «Спартаке-2» с Павлом Олеговичем. Приехал Амарал, но он, бедный, не знает русского рынка. Он смотрит на футболистов и не понимает, что происходит. Поэтому он побежал за иностранцами и не стал покупать россиян Глушенкова, Горшкова и Латышонка. И набрал утиль», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.

Материалы по теме
Александр Шикунов назвал Барко открытием этого сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android