Шикунов: «Спартаку» нужен российский спортивный директор, иностранцы не знают нашего рынка

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о том, кто должен стать новым спортивным директором красно-белых после ухода Томаша Амарала.

«Теперь руководители «Лукойла» будут принимать решение, кого назначать на пост спортивного директора. Я, естественно, за российского специалиста. Это не ревность и не потому, что я русский. Просто сейчас нет смысла привозить их оттуда. Мы же работаем в «Спартаке-2» с Павлом Олеговичем. Приехал Амарал, но он, бедный, не знает русского рынка. Он смотрит на футболистов и не понимает, что происходит. Поэтому он побежал за иностранцами и не стал покупать россиян Глушенкова, Горшкова и Латышонка. И набрал утиль», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.