Бен-Йеддер получил условный срок по обвинению в сексуальном насилии — RMC Sport

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер был признан виновным по делу о сексуальном насилии и приговорён к двум годам лишения свободы условно. Об этом информирует RMC Sport.

Согласно данным источника, 34-летний футболист также обязан выплатить жертве компенсацию в размере € 5000 за моральный ущерб и возместить судебные издержки в € 1500. Кроме того, Бен-Йеддер был лишён водительских прав на шесть месяцев, поскольку отказался подчиняться приказам полицейских, и получил штраф в размере € 5000.

Напомним, 15 октября прокурор запросил для Бен-Йеддера наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, включая 18 месяцев условно. Французский футболист был обвинён в изнасиловании в августе 2023 года.

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