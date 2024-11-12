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Легионер «Факела»: Россия заслуживает того, чтобы участвовать в международных турнирах

Легионер «Факела»: Россия заслуживает того, чтобы участвовать в международных турнирах
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Южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе выразил надежду, что сборная России в ближайшем будущем вернётся на международную арену.

«Надеюсь, сборные России и ЮАР когда-нибудь договорятся о проведении товарищеского матча. Всё-таки у наших стран хорошие отношения. Но я также надеюсь, что скоро сборную России вернут к большим международным соревнованиям, потому что ваша страна этого заслуживает. Здесь люди очень любят футбол», — приводит слова Селе Legalbet.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист сыграл в девяти матчах за воронежский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

В ближайшем товарищеском матче сборная России 15 ноября сыграет дома с Брунеем. Игра пройдёт в Краснодаре.

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