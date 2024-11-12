Игрок сборной России Садулаев: у «Краснодара» шикарная база, лучше не видел

Полузащитник сборной России Лечи Садулаев рассказал, как прошла тренировка национальной команды. Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена».

«Тренировка прошла нормально. Я в Грозном привык к такой погоде. Обстановка в команде хорошая. У меня всё отлично. База у «Краснодара» шикарная. Лучше не видел. Здесь есть всё для футболиста — зал, поля», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Как сборная России играет при Карпине: