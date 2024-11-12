Садулаев рассказал о разнице тренировок в «Ахмате» и сборной России

Полузащитник сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаева рассказал о разнице тренировок в грозненском клубе и национальной команде.

«Тренеры разные, у всех свой футбол, тренировки. Мы только вчера приехали, с Карпиным не успели поговорить», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.