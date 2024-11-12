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Лечи Садулаев поделился ожиданиями от матча со сборной Брунея

Лечи Садулаев поделился ожиданиями от матча со сборной Брунея
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Полузащитник сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаева поделился мнением о товарищеском матче с Брунеем, который состоится 15 ноября. Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Честно, о сборной Брунея мне ничего неизвестно. Посмотрим. Любая игра важная. Когда ты в сборной, всегда надо играть на победу.

— Возможен ли рекорд по результативности в матче?
— Всё возможно, посмотрим. Мы будем к этому стремиться. Мы будем играть в футбол, надо стараться забить как можно больше, — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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