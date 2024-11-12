Садулаев: надо играть с любым соперником, было бы хорошо, если бы он был сильным

Полузащитник сборной России Лечи Садулаев в преддверии товарищеского матча с командой Брунея считает, что статус соперника не имеет значения когда речь идёт о выступлении за национальную команду.

«Мы всегда играем, чтобы попасть в сборную. Это честь. Надо играть с любым соперником. Было бы хорошо, если он был сильный, но ничего не поделаешь. Мне без разницы, с кем играть. Атмосфера в команде отличная.

В Краснодаре болельщики всегда ходят на футбол, это футбольный город. Думаю, будет полный стадион», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, матч сборной России с Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. В своей последней игре россияне 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0).