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Защитник сборной России Пальцев: играть с Брунеем — правильное решение

Защитник сборной России Пальцев: играть с Брунеем — правильное решение
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев назвал правильным решением провести товарищеский матч с Брунеем, который состоится 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отличная атмосфера в сборной России, ведь собраны лучшие футболисты страны. Я считаю, что нужно поддерживать форму и сборную. Ведь потом будут вызывать на отборочные турниры, которые, надеюсь, скоро возобновят. Думаю, правильное решение играть с Брунеем», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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