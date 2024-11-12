Лечи Садулаев высказался о своей игре после травмы

Полузащитник сборной России и «Ахмата» Лечи Садулаева высказался о своей игре после травмы. Напомним, с апреля по декабрь 2023 года Садулаев восстанавливался от травмы крестообразных связок.

«Во время паузы я много думал, смотрел игры. Начал много работать, ходить в зал. Думаю, из-за этого так получилось», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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