Игрок «Динамо» Мх Пальцев: вызов Волка в сборную — не удивление, он достоин этого

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о вызове в национальную команду одноклубника Давида Волка, выступающего на позиции вратаря.

«Почему вызов Волка в сборную России является неожиданным? Он хорошо себя показывает в чемпионате. Его вызов – это не удивление. Он достоин этого», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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