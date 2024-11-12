Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Пальцев: ничего не знаю о Брунее, но мы хотим только победить

Игрок сборной России Пальцев: ничего не знаю о Брунее, но мы хотим только победить
Комментарии

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Брунея.

«Честно говоря, ничего не знаю о Брунее. Готовимся к победе и хотим только победить. Не думал о крупном счёте в этом матче. Я хочу выиграть и провести отличную игру. Не тяжело настраиваться на такие матчи, потому что это национальная сборная. Сам вызов должен показывать, что я должен играть увереннее и спокойнее без разницы с каким соперником», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, матч сборной России с Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. В своей последней игре россияне 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android