Игрок сборной России Пальцев: ничего не знаю о Брунее, но мы хотим только победить

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Брунея.

«Честно говоря, ничего не знаю о Брунее. Готовимся к победе и хотим только победить. Не думал о крупном счёте в этом матче. Я хочу выиграть и провести отличную игру. Не тяжело настраиваться на такие матчи, потому что это национальная сборная. Сам вызов должен показывать, что я должен играть увереннее и спокойнее без разницы с каким соперником», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, матч сборной России с Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. В своей последней игре россияне 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0).