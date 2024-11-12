Игрок сборной России Пальцев: ничего не знаю о Брунее, но мы хотим только победить
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Брунея.
«Честно говоря, ничего не знаю о Брунее. Готовимся к победе и хотим только победить. Не думал о крупном счёте в этом матче. Я хочу выиграть и провести отличную игру. Не тяжело настраиваться на такие матчи, потому что это национальная сборная. Сам вызов должен показывать, что я должен играть увереннее и спокойнее без разницы с каким соперником», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, матч сборной России с Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. В своей последней игре россияне 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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