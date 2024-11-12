Валентин Пальцев: база «Краснодара» — космос, Галицкий вложил душу

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился впечатлениями от базы «Краснодара», где тренируется национальная команда в преддверии товарищеского матча с Брунеем, который состоится 15 ноября на стадионе «ФК Краснодар».

«Впечатление от базы «Краснодара» — это, конечно, же космос. Галицкий вложил душу и видно, почему «Краснодар» сейчас идёт на первом месте в чемпионате. Когда-то может быть хотел бы оказаться здесь», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена».

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