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Валентин Пальцев: база «Краснодара» — космос, Галицкий вложил душу

Валентин Пальцев: база «Краснодара» — космос, Галицкий вложил душу
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился впечатлениями от базы «Краснодара», где тренируется национальная команда в преддверии товарищеского матча с Брунеем, который состоится 15 ноября на стадионе «ФК Краснодар».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Впечатление от базы «Краснодара» — это, конечно, же космос. Галицкий вложил душу и видно, почему «Краснодар» сейчас идёт на первом месте в чемпионате. Когда-то может быть хотел бы оказаться здесь», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена».

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