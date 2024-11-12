Игрок «Динамо» Мх Пальцев отреагировал на слухи о переговорах с топ-клубами РПЛ

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил о том, что у него пока не было никаких контактов с топ-клубами РПЛ.

«Слухи о переговорах с топ-клубами? Со мной никто не разговаривал. Я не могу ничего сказать. Не знаю, разговаривали ли с моим агентом, потому что он сейчас отдыхает в Испании», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний футболист провёл 13 матчей за дебютанта элитного дивизиона, не отметившись результативными действиями. Это его первый в карьере сезон в высшей российской лиге. До перехода в махачкалинское «Динамо» Валентин Пальцев в течении трёх сезонов выступал за «КАМАЗ» из Набережных челнов.