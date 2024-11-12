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Валентин Пальцев: первый вызов в сборную России был более волнительным, я не ожидал

Валентин Пальцев: первый вызов в сборную России был более волнительным, я не ожидал
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил на вопрос о разнице между первым вызовом в национальную команду и третьим.

«Какая разница между первым вызовом в сборную и третьим? Там был Вьетнам, а сейчас — Россия. Если без шуток, то в первый раз было более волнительно. Тогда был больший сумбур, ведь я не ожидал, что меня вызовут. Со стечением обстоятельств меня вызвали. Уже остальные два раза был готов и уверен, что должны вызвать», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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