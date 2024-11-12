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Пальцев рассказал, кто из футболистов «Динамо» Мх мог бы играть за сборную России

Пальцев рассказал, кто из футболистов «Динамо» Мх мог бы играть за сборную России
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, кто из его одноклубников мог бы играть за национальную команду.

«Много можно вытащить ребят из «Динамо» Махачкала в сборную России. Сослана Кагермазова, Шумахова, Алибекова, Агаларова, Сундукова. Много, кого можно вытащить», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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