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Пальцев поделился ожиданиями от матча со сборной Брунея

Пальцев поделился ожиданиями от матча со сборной Брунея
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился мнением о грядущем товарищеском матче с брунейской национальной командой, который состоится 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я жду на матче с Брунеем аншлаг. Сборная давно последний раз играла в России. Думаю, будет неплохо собрать аншлаг в Краснодаре и Волгограде», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена».

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