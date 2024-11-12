Пальцев поделился ожиданиями от матча со сборной Брунея

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился мнением о грядущем товарищеском матче с брунейской национальной командой, который состоится 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Я жду на матче с Брунеем аншлаг. Сборная давно последний раз играла в России. Думаю, будет неплохо собрать аншлаг в Краснодаре и Волгограде», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена».

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