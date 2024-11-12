«Почему нет?» Валерий Карпин — о вызове Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин ответил, готов ли пригласить в стан команды защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Когда у него будут все документы… Футбольные, я имею в виду. Кроме паспорта, надо ещё футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 21 октября стало известно, что бразильский футболист Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.