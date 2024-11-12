Главный тренер сборной России Карпин рассказал, кто отсутствовал на тренировке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии национальной команды в преддверии товарищеского матча с Брунеем.

«Всё хорошо, все довольны. Пока есть небольшие ограничения: сегодня на тренировке не было Тюкавина, Дивеева. Миранчук добрался только в 6:00 утра, дали ему день на восстановление и адаптацию. Остальные вроде нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, сборная России сыграет с командой Брунея 15 ноября. Матч пройдёт в Краснодаре. В своей последней игре подопечные Карпина 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0). Через несколько дней после этой встречи россияне должны были сыграть со сборной Таиланда, однако матч был отменён из-за экстремальных климатических условий в Юго-Восточной Азии.