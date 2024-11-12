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Карпин: если будет больше соперников, как Сербия или Камерун, будем счастливы

Карпин: если будет больше соперников, как Сербия или Камерун, будем счастливы
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, с кем ему было бы интереснее сыграть — Брунеем или с «Краснодаром».

— Что вам было бы интереснее — сыграть с Брунеем или с «Краснодаром»?
— С Брунеем. Потому что это сборная, «Краснодар» — это клуб. Клубы должны играть с клубами, а сборные — со сборными. Сила соперника важна. Если больше будет таких соперников, как Сербия или Камерун, мы все будем счастливы. Но что есть, то есть. Для подготовки к матчам можно сыграть с хорошим, сильным клубом. В нынешних условиях надо играть со сборными, пускай не самого сильного качества, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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