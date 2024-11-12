Карпин: спасибо «Краснодару» и Галицкому за такой приём — условия очень хорошие

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об условиях на базе «Краснодара», где национальная команда тренируется в преддверии товарищеского матча с Брунеем, который состоится 15 ноября и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар».

«Условия очень хорошие. Огонь! Спасибо «Краснодару» и Сергею Николаевичу за такой приём. Любые наши капризы решаются. Завтра пообщаюсь с Сергеем Николаевичем. О чём можно общаться с Сергеем Николаевичем? О футболе. Что касается футбола, то обо всём. В шахматы вряд ли сыграем. Если только в карты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Как сборная России играет при Карпине: