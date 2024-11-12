Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, когда Тюкавин приступит к тренировкам после ушиба спины

Карпин рассказал, когда Тюкавин приступит к тренировкам после ушиба спины
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин оценил текущее состояние форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, который находится в расположении национальной команды.

«Сегодня дали паузу Тюкавину. Есть небольшое повреждение, скорее даже больше ушиб спины. Завтра-послезавтра будет уже в строю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

15 ноября подопечные Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android