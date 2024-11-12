Карпин рассказал, когда Тюкавин приступит к тренировкам после ушиба спины

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин оценил текущее состояние форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, который находится в расположении национальной команды.

«Сегодня дали паузу Тюкавину. Есть небольшое повреждение, скорее даже больше ушиб спины. Завтра-послезавтра будет уже в строю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

15 ноября подопечные Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.