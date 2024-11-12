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Тренер сборной России Карпин рассказал, что матч с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА

Тренер сборной России Карпин рассказал, что матч с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что товарищеский матч с Брунеем, который состоится 15 ноября, пойдёт в рейтинг ФИФА.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матчах будет шесть замен. Так как встреча идёт в рейтинг ФИФА. Всё как обычно. Три слота — шесть замен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, игра с брунейской национальной командой пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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