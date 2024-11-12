Тренер сборной России Карпин рассказал, что матч с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что товарищеский матч с Брунеем, который состоится 15 ноября, пойдёт в рейтинг ФИФА.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В матчах будет шесть замен. Так как встреча идёт в рейтинг ФИФА. Всё как обычно. Три слота — шесть замен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, игра с брунейской национальной командой пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 12 ноября 2024
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:20
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:42
-
18:39
-
18:38
-
18:37
-
18:36
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:24
-
18:21