Карпин высказался о пропуске Бариновым сборов с национальной командой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на нынешнем сборе национальной команды.

— Известно, что подразумевается под семейными обстоятельствами Баринова?

— Мне известно. У него спросите. Это его семья. Захочет — озвучит. Ничего сверхъестественного, но ему надо было находиться с семьёй, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября российская сборная проведёт товарищеский матч с командой Брунея. Игра пройдёт в Краснодаре. В своей последней встрече подопечные Карпина 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0).