Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: надеюсь, кроме Баринова, никто не пропустит матчи сборной России

Валерий Карпин: надеюсь, кроме Баринова, никто не пропустит матчи сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что никто из футболистов национальной команды не пропустит грядущие товарищеские матчи.

«На данный момент, надеюсь, что никто не пропустит матчи, кроме Баринова. Сейчас все 25 полевых игроков и вратарей, думаю, смогут принять участие во встречах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Тренер сборной России Карпин рассказал, что матч с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android