Валерий Карпин: надеюсь, кроме Баринова, никто не пропустит матчи сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что никто из футболистов национальной команды не пропустит грядущие товарищеские матчи.

«На данный момент, надеюсь, что никто не пропустит матчи, кроме Баринова. Сейчас все 25 полевых игроков и вратарей, думаю, смогут принять участие во встречах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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