Кафанов рассказал, кто будет первым номером в игре со сборной Брунея

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто будет первым номером в товарищеском матче с Брунеем, который состоится 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Предварительно обговаривали с главным тренером. К этому матчу готовятся два вратаря — Лантратов и Агкацев. По Агкацеву — понятно почему. Потому что он краснодарский, хотим, чтобы он сыграл на своём стадионе. Выбирали между Ильёй и Сашей, кто сыграет с Сирией, а кто — с Брунеем. Решили, что Саша будет с Сирией, если ничего не поменяется», — передает слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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