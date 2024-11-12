Карпин ответил на вопрос, мог ли Алексей Миранчук пропустить сборы с национальной командой

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин считает, что в вызове Алексея Миранчука, выступающего за «Атланту Юнайтед» из США, на ноябрьские игры национальной команды нет ничего экстраординарного.

«До меня никакие просьбы, разговоры по этому поводу не доходили. Алексей сыграет 19-го, потом сыграет 24 ноября. Да, лететь далеко, долго. Но если взять «Ростов» или «Краснодар», мы тоже так добираемся до Москвы, как и Миранчук — до Америки. По времени плюс-минус так же. Ничего, живы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

15 ноября подопечные Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.