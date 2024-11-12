Карпин: «красные» на тренировке — близкий состав к тому, что будет в матче с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о составе на предстоящий товарищеский матч с Брунеем после сегодняшней тренировки на базе «Краснодара».

«Красные» на сегодняшней тренировке — близкий состав к тому, что будет в матче с Брунеем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, матч с Брунеем пройдёт в Краснодаре 15 ноября. В своей последней встрече подопечные Карпина 5 сентября обыграли на выезде Вьетнам (3:0). Через несколько дней после этого россияне должны были сыграть со сборной Таиланда, однако матч был отменён из-за экстремальных климатических условий в Юго-Восточной Азии.

На данный момент сборная России отстранена от международных турниров.