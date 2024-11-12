Кафанов рассказал, за счёт чего вырос уровень Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, за счёт чего вырос игровой уровень голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«За счёт тренировочных процессов в «ПСЖ» вырос уровень Матвея Сафонова. Если сравнивать с тем, что было вначале, когда ему было тяжело, то сейчас он чувствует себя очень комфортно. В чём это выражается? Раньше он не успевал принимать решения и пропускал много голов. На тренировочном процессе стал пропускать меньше. Есть такое выражение: «Раньше не спасал на тренировках», то есть брал то, что мог брать. А сейчас начал выручать. Против него играют большие мастера. В этом он растёт. И матчи показывают, что игры уже на другом уровне. Он сделал большой шаг вперёд за короткое время», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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