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Карпин ответил на вопрос о желании Дзюбы побить рекорд голов за сборную России

Карпин ответил на вопрос о желании Дзюбы побить рекорд голов за сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о его желании побить рекорд голов за национальную команду.

— Появилось много желающих забить Брунею, например, Дзюба.
— И?

— Как вы к этому относитесь?
— Да никак. Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей.

— Почувствовали обиду Дзюбы в интервью?
— Естественно, я его не видел. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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