Кафанов рассказал, почему решил вызвать в сборную России Волка

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, почему он решил вызвать в национальную команду голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка.

«На Волка надо посмотреть, потому что его не было в расширенном и окончательном списке. Из шести вратарей осталось три. После матча прошедшего тура РПЛ появилось желание с ним познакомиться. Тоже пока не решили, сыграет он или нет. Это покажет тренировочный процесс», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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