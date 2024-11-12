Главный тренер сборной России Карпин рассказал о задаче на матч с Брунеем

Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин раскрыл, какие задачи ставит перед своей командой на товарищеский матч с Брунеем, который пройдёт 15 ноября стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Ну да, будет задача сыграть на ноль и забить как можно больше. Всегда такая задача. Никто и не сказал цифру 10:0. Сказали, как можно больше: пять — пять, шесть — шесть, 10 — 10», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Отметим, что 19 ноября Россия встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.