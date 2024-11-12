Кафанов: только на сборах решается, кто лучше психологически готов сыграть

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на матчи национальной команды.

«Если не брать травмированных Лунёва и Латышонка, у нас четыре вратаря, которые в любой момент могут сыграть с любой командой. Всё зависит от ситуации на момент матча. Выбор очень большой, все вратари примерно одного уровня. Если получили травмы Лунёв и Латышонок, то первые номера — Максименко и Лантратов. Кто-то из них. И только на сборах решается, кто лучше психологически готов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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