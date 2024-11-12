Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: только на сборах решается, кто лучше психологически готов сыграть

Кафанов: только на сборах решается, кто лучше психологически готов сыграть
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на матчи национальной команды.

«Если не брать травмированных Лунёва и Латышонка, у нас четыре вратаря, которые в любой момент могут сыграть с любой командой. Всё зависит от ситуации на момент матча. Выбор очень большой, все вратари примерно одного уровня. Если получили травмы Лунёв и Латышонок, то первые номера — Максименко и Лантратов. Кто-то из них. И только на сборах решается, кто лучше психологически готов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября Россия проведёт матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Кафанов рассказал, почему решил вызвать в сборную России Волка

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android