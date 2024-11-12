Иван Обляков сравнил базу «Краснодара» с базой ЦСКА

Атакующий полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков сравнил базу «Краснодара» с базой красно-синих. Напомним, 15 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Брунея. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар».

— В Краснодаре отличная база. Есть всё для того, чтобы играть в футбол, восстановление, хорошее поле — всё супер.

— Сравни с базой ЦСКА.

— Здесь новые технологии, есть к чему стремиться. Новая база, Сергей Николаевич проделал большую работу, — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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