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Кафанов высказался о возможном получении норвежского гражданства Хайкиным

Кафанов высказался о возможном получении норвежского гражданства Хайкиным
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном получении гражданства Норвегии вратарём Никитой Хайкиным.

«Хайкин ещё не получил норвежское гражданство. Если он его получает, то у него, помимо российского, есть ещё два гражданства: Великобритании и Израиля. То есть просто прибавится ещё одно гражданство — и до этого момента ничего не меняется. Если он получит гражданство и его вызовут в сборную Норвегии, то тогда можно говорить об этом. Только тогда, когда он будет заигран за сборную, вопрос отпадёт. Но это очень далеко. Думаю, это не стоит обсуждать», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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