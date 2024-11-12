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Обляков: Бруней — не самая сильная сборная, но надо отталкиваться от своей игры

Обляков: Бруней — не самая сильная сборная, но надо отталкиваться от своей игры
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Атакующий полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о товарищеском матче с Брунеем, который состоится 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруней мало известен, не самая сильная сборная. Но нужно отталкиваться от своей игры, играть в футбол, забивать. Радовать болельщиков и всю страну. Когда выступаешь за сборную, лишний раз не нужно напоминать о мотивации — она есть у любого футболиста. Каждый хочет оказаться здесь и играть, прославлять страну и побеждать.

Есть мотивация сделать самую крупную победу в истории сборной. Если будет получаться забивать, почему нет? Тренер сказал, что нужно выиграть, и с как можно более крупным счётом. Нужно забивать, моменты будут. Если забьём мало, будет много критики: «Почему так?». Нужно постараться забить больше и отдать всё на поле», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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