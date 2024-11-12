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Обляков: до Краснодара непросто добираться, но мы приехали играть за сборную

Обляков: до Краснодара непросто добираться, но мы приехали играть за сборную
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Атакующий полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков отметил логистические трудности при поездке в Краснодар, где 15 ноября состоится товарищеский матч с Брунеем. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свиток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Непросто добираться до Краснодара. Полдня вчера направлялись к месту. Но ничего страшного, не мы решаем. Мы приехали сюда играть за сборную, поэтому всё хорошо.

Думаю, будет аншлаг. На каждом матче «Краснодара», когда сюда приезжаем, очень много болельщиков», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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