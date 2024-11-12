Обляков: эмоции и страсти подутихли после дерби, а перед Пруцевым извинился в игре

Атакующий полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, в каких отношениях на данный момент пребывает с полузащитником «Спартака» Данилом Пруцевым после инцидента в недавнем дерби. Оба футболиста присоединились к сбору национальной команды в Краснодаре.

— После того, что было в дерби, вы с Пруцевым сейчас в одной команде. Обсудили по-мужски, пожали руки?

— Мы нормально к этому относимся. Уже прошло время, эмоции и страсти подутихли. Просто пообщались на эту тему, не более того. Уже в игре, когда я ударил, извинился. Проблем вообще нет, — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, в матче, который прошёл 2 ноября, Обляков плечом влетел в голову Пруцева и был удалён.