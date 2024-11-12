Кафанов: Волк хорошо технически оснащён, но в «Динамо» Мх это не приветствуется

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как пройдёт адаптация в команде дебютанта Давида Волка.

«Когда в сборную приходят новички, мы для них делаем отдельные видео из их матчей. А также для них готовим видео, что нужно делать в сборной. Было два эпизода, которые мы покажем им. Чего бы мы хотели и чего не должно быть в сборной. В клубе требования одни, а в сборной — совсем другие. Эти требования зависят от стиля игры команды. К примеру, стиль сборной России кардинально отличается от стиля «Динамо» Махачкала. Но, зная, что Давид Волк — очень талантливый парень и в своё время переводился из академии в главную команду «Рубина», я хотел, чтобы он понял, что нужно в сборной и что ему нужно делать в «Динамо», когда он вернётся. Чтобы в следующий раз, когда он заработает вызов в сборную, он был готов к этим вещам. Хотя такие видео мы ему уже посылали.

В «Динамо» предполагается более рискованная игра у вратарей. По сути, Волк хорошо технически оснащён, но другое дело, что в «Динамо» это не приветствуется. Мы показываем Давиду моменты, которые он мог делать в «Динамо». Но там игра простая. Их можно понять, ведь они борются за выживание, и каждая ошибка — это потеря очков. У них команда по забитым мячам находится на последнем месте, забив девять мячей, а набрала 15 очков. Я такого не припомню за свою 23-летнюю карьеру. И при этом они находятся по пропущенным на пятом месте. В этом большая заслуга Волка», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.