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Кафанов: ни разу не слышал, чтобы кто-то из вратарей не хотел приезжать в сборную России

Кафанов: ни разу не слышал, чтобы кто-то из вратарей не хотел приезжать в сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что футболисты национальной команды приезжают в её расположение с большим желанием.

«Я вас умоляю, кого нужно уговаривать приехать в сборную России? Наоборот, в любой момент ребята хотят приехать в национальную команду. Были случаи, когда говорил вратарю: «Я не хотел тебя вызывать, потому что ты был бы четвёртым и можешь не попасть в заявку». А он отвечал: «Ради бога, вызывайте и потом отцепляйте». Это говорят хорошие вратари с большим опытом. У них не будет никаких обид, если вызову, но он не попадёт в заявку. Ни разу не слышал, чтобы кто-то не хотел приезжать и искал какую-то причину. Такого нет. Все каждый раз приезжают с большим желанием и мотивацией», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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