Карпин ответил на вопрос о прощальном матче в сборной для возрастных игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил предложение организовать отдельный прощальный матч для возрастных игроков команды.

— Пока вы главный тренер, Дзюбы в сборной точно не будет?

— Почему? После отстранения риторика не менялась. В 31 ещё может быть, но в 35 лет… Завтра нас, наверное, не вернут, может, послезавтра. Смысла просматривать игроков, которые уже были в сборной и давно в ней играли, нет. На данный момент лучше давать молодым шанс как-то себя проявить, адаптироваться и понять, что это такое.

— Как смотрите на организацию прощального матча для возрастных игроков?

— Если РФС посчитает, что такой матч нужен, — ради бога, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.