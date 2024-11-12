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Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил на вопрос о юридических проблемах Сафонова

Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил на вопрос о юридических проблемах Сафонова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, присутствуют ли какие-то юридические препятствия для приезда в национальную команду голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Влияют ли юридические проблемы Сафонова на приезд в сборную России?
— Я спросил у Матвея, есть ли какие-то проблемы. Он ответил, что никаких проблем нет, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам. Ранее он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой он развёлся в 2021 году после семи лет совместной жизни.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. Контракт россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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