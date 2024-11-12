Кафанов рассказал, как поделилось бы время вратарей с Брунеем в случае приезда Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как поделилось бы время голкиперов в товарищеском матче с Брунеем (15 ноября), если бы в расположение национальной команды приехал Матвей Сафонов, выступающий за «ПСЖ».

«Если Матвей Сафонов приехал бы в сборную России, то мы рассматривали бы такую ситуацию, что в первом тайме в Краснодаре играет Матвей. А именно в начале второго тайма, а не в перерыве, сделать замену на Стаса Акгацева, чтобы болельщики поприветствовали двух вратарей из одного клуба, которые участвуют в сборной. Но, к сожалению, так не получилось, хотя был такой план», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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