Виталий Кафанов: знаю, что пишут в России об игре ногами у вратарей, но другого пути нет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил важность развития у голкиперов навыка играть ногами.

«Если вы заметили, то вратари на тренировку вышли раньше, и мы тренировали качество передач. А главный наставник говорит, в какой ситуации, куда эти передачи направлять. Мы 20 минут делали только эти передачи: короткие, средние и по земле. Чтобы когда они вышли на поле, то были готовы давать такие передачи.

«Брайтон» — хороший пример. Они разыгрывают передачи низом. Это один из ориентиров в Европе. Таких команд много, но «Брайтон» делает это вне зависимости от счёта и ошибок вратаря. Голкипер всё равно должен играть в такой футбол. Вообще в Европе как минимум половина ведущих команд играет от вратаря, и таких становится всё больше.

Недавно в Азии была конференция вратарей, куда приезжал Франс Хук, который считается одним из лучших тренеров в Европе. Он подписал контракт с японской федерацией, потому что в Азии тоже хотят пойти по этому пути, как в Европе. А он был один из родоначальников такого футбола. Вратарь — полевой игрок, который умеет защищать ворота. Всё больше идёт акцент в эту сторону. Если у Матвея не было преимущества игры ногами перед Доннаруммой, то в «ПСЖ» ещё подумали бы, брать его или нет. Кроме всех остальных качеств, на первый план выходит игра ногами. Слава богу, что «Краснодар» играл в такой футбол, и он Матвею знаком, что дало преимущество.

Андрей Лунёв тоже был два года в «Байере». Розыгрышем от ворот занимались 50-60% тренировочного времени. Если мы хотим, чтобы наших брали в «Байер» или «ПСЖ», то нам сначала нужно здесь подготовиться к этому. Надо начинать с академии. Конечно, будут ошибки, но мы четвёртый год так играем в «Ростове». Если на это место поставить полевого игрока… В среднем мы посчитали, что в России игрок делает не меньше 20 передач за матч, то есть за сезон — 600 передач. Игроки под давлением делают передачи и совершают три-четыре ошибки. Они запоминаются, а остальные 595 — не запоминаются. Всё равно нам придётся пойти по этому пути, и мы будем идти в сборной и в «Ростове».

Почему-то все иностранные тренеры в России пытаются так играть и ищут определённых вратарей. И у нас есть вратари, которые так могут играть. Мы отстаём от Европы, и нам всё равно надо идти по этому пути. Знаю, что пишут об этом в России, но другого пути нет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.