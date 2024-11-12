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Агент: в «Спартаке» Амарал был свадебным генералом

Агент: в «Спартаке» Амарал был свадебным генералом
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход Томаша Амарала с поста генерального директора московского «Спартака», высказав мнение, что португалец стал жертвой внутренних процессов в клубе.

«Я считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке». Он был свадебным генералом. Если бы я лучше знал английский язык, то мы бы коммуницировали больше», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Напомним, 33-летний Амарал покинул «Спартак» 10 ноября. Он работал в московском клубе с декабря 2023 года. До этого он занимался преимущественно скаутской деятельностью в клубах Португалии и Испании.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр.

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