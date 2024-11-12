Дмитрий Парфёнов высказался о матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о матче легенд между этими командами, посвящённом памяти трёхкратного чемпиона СССР Фёдора Черенкова.

«В принципе всегда двигаешься независимо то того, что скоро матч имени Фёдора Черенкова. По возможности играю в падел и в футбол. О Фёдоре Фёдоровиче не нужно говорить громких слов — и так всем всё ясно. Здорово, что пройдёт матч в честь него, а также был выпущен прекрасный фильм. Здесь комментарии не нужны. Зачем эта лирика?» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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