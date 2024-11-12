Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов высказался о матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова

Дмитрий Парфёнов высказался о матче легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова
Комментарии

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о матче легенд между этими командами, посвящённом памяти трёхкратного чемпиона СССР Фёдора Черенкова.

«В принципе всегда двигаешься независимо то того, что скоро матч имени Фёдора Черенкова. По возможности играю в падел и в футбол. О Фёдоре Фёдоровиче не нужно говорить громких слов — и так всем всё ясно. Здорово, что пройдёт матч в честь него, а также был выпущен прекрасный фильм. Здесь комментарии не нужны. Зачем эта лирика?» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Виктор Гусев: ретроматчи собирают больше зрителей, чем некоторые встречи в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android