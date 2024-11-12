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Станислав Магкеев: будет приятно, если Дзюба станет главным бомбардиром страны

Станислав Магкеев: будет приятно, если Дзюба станет главным бомбардиром страны
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Центральный защитник «Пари НН» Станислав Магкеев выразил надежду, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба сможет побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

«Дзюба своей игрой за «Акрон» показывает и доказывает, что он всё ещё может приносить пользу командам РПЛ. Я поддерживаю с ним связь и действительно очень рад за него сейчас. Знаю, что ему осталось несколько голов до рекорда результативности Кержакова. Мне хотелось бы, чтобы он его побил. Будет приятно, если он станет главным бомбардиром страны», — приводит слова Магкеева Legalbet.

На данный момент на счету 36-летнего Дзюбы 230 забитых мячей во всех турнирах, у Кержакова — 233.

В нынешнем сезоне РПЛ у Дзюбы семь матчей и два гола за тольяттинский клуб.

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